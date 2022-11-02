Выставка томских художников открылась в московском Музее истории ГУЛАГа

2 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Григорий Антипов

В Музее истории ГУЛАГа (Москва) в конце октября открылась выставка томских художников Лукии Муриной и Николая Исаева «Рудник Днепровский. Художественное исследование». Экспозиция приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий.

По словам организаторов, работы, представленные на выставке, были сделаны художниками в ходе совместной с музеем экспедиции летом 2021 года на место расположения лагеря и рудника. Экспозицию дополняют лагерные артефакты из коллекции учреждения — пила, кружка, самодельный котелок и другие.

Рудник «Днепровский» — наиболее полно сохранившийся объект лагерно-промышленного комплекса на Колыме. Здесь с 1941 по 1955 годы (с небольшим перерывом) добывали олово. Основной рабочей силой были заключенные, в их числе находились и репрессированные по политическим мотивам.

«У нас было всего три дня на художественное исследование территории бывшего лагеря — места, где нет связи, а есть только природа и хорошо сохранившиеся руины индустриальной лагерной архитектуры, — вспоминают Николай Исаев и Лукия Мурина. — Монументальные объекты этого места — копер, сортировочная, обогатительная фабрика, вышки — выглядят пронзительно и прекрасно в окружении природы: карликовых берёзок, кедрового стланика, цветущего рододендрона и мха».

Во время экспедиции художники создали графические листы в технике фроттаж (техника переноса на записываемую поверхность текстуры рельефа материала путем натирающих движений незаточенного карандаша). Таким образом им удалось задокументировать поверхности обогатительной фабрики, лагерной вышки и других объектов, построенных из дерева.

На выставке также представлены печатная графика, масштабные графические листы, написанные по материалам, собранным в экспедиции и ассамбляж, посвященный жизни томича Всеволода Пепеляева, который провел в лагерях Магаданской области 9 лет и описал это в биографической прозе «Преступление без наказания». Экспозиция дополнена предметами из экспедиций, найденными на территории лагеря в разные годы. В основном это предметы быта, сделанные руками заключённых из консервных банок.

«Эта выставка — попытка объединить привычную для художников пленэрную практику и художественное исследование. Это поиски художественных приемов и способов рассказать историю места через сохранившееся индустриальное наследие и личность Всеволода Пепеляева, жизнь которого тесно связана с „Днепровским“ и Томском», — отмечают художники.

Экспозиция будет работать до конца года в Музее истории ГУЛАГа по адресу: Москва, 1-й Самотечный пер., д. 9, стр. 1.

Томские художники Лукия Мурина и Николай Исаев на открытии выставки Фото: Григорий Антипов

Директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов на открытии выставки Фото: Григорий Антипов

Фото: Григорий Антипов

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».