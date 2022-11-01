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Суд оставил под стражей экс-замгубернатора Томской области Паршуто

Судебные дела, Томские новости, Паршуто судебные дела арестовали Суд оставил под стражей экс-замгубернатора Томской области Паршуто

Томский областной суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката бывшего вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто на арест своего подзащитного по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Апелляционным постановлением Томского областного суда постановление Кировского районного суда Томска об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Паршуто оставлено без изменения, апелляционная жалоба защитников — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Томской области, обвиняемый дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила более 20 нарушений при строительстве школы. После этого он поручил первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, подписать акты о приемке работ, создав тем самым условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на 14 млн рублей.

Дело возбуждено по материалам регионального УФСБ по ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

18 октября суд арестовал Паршуто до 17 декабря 2022 года, но защита подала апелляцию.

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