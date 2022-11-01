Пытаясь получить массаж томич лишился 62 тыс. рублей

1 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов, из архива издания

Житель Томска стал жертвой мошенников и лишился 62 тыс. рублей, пытаясь получить массаж, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 32-летний мужчина решил заказать массаж, найдя в интернете соответствующее объявление. Он позвонил по указанному номеру и договорился о встрече.

Когда мужчина приехал на место, «массажистка» по телефону сказала ему, что необходимо внести предоплату в 2 тыс. рублей, и тогда клиента встретят. Однако этого оказалось недостаточно. Мошенница попросила мужчину полностью оплатить процедуру и тот перевел еще 7,5 тыс. рублей. Но и после этого девушка не вышла. В итоге под разными предлогами «массажистке» удалось выманить у клиента 62 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество»).

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