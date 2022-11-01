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Томские гиревики взяли «золото» и «серебро» чемпионата мира из Индии

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Томские спортсмены стали медалистами проходящих в индийском Нью-Дели чемпионата и первенства мира по гиревому спорту, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В турнире принимают участие более 300 гиревиков из 25 стран. В основном составе спортивной сборной команды России приняли участие двое томичей ― Дмитрий и Иван Черкашины.

По итогам выступлений в дисциплине «двоеборье» Дмитрий с результатом 253,5 очков (толчок — 156, рывок — 195) стал чемпионом мира в весовой категории 85 кг. Иван с 217 очками занял второе место в весе свыше 95 кг. Оба гиревика по возрастной группе являются юниорами (до 23 лет), поэтому результат, показанный на чемпионате мира, был зачтен и в первенстве мира среди юниоров. Таким образом, братья Черкашины стали победителями первенства мира среди юниоров в соответствующих весовых категориях.

Кроме того, томские спортсмены приняли участие в командных эстафетах. В результате Дмитрий в составе команды взял «золото» чемпионата, а Иван ― первенства.

Братья Черкашины представляют Томскую областную спортивную школу олимпийского резерва. Дмитрий занимается под руководством Николая Тимофеева, Иван тренируется у Николая Тимофеева и Алексея Ажермачева.

О гиревом спорте в Томской области можно почитать в нашем материале.

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