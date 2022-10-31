В Томске завершено благоустройство бульвара у Красных казарм

31 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске завершено благоустройство бульвара на ул. Северный городок, расположенного вдоль исторических Красных казарм.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь появилась аллея с плиточным покрытием, оборудованы подходы к жилым домам, установлены скамейки, урны и смонтировано освещение. Кроме того, подрядчик обустроил в сквере газон, высадив клён, пузыреплодник, спирею японскую, рябину и другие растения.

«Для всех, кто интересуется историей этого места, установлен макет Красных казарм, дающий представление о том, где размещались подразделения томского гарнизона в дореволюционные времена», — говорится в сообщении.

Также на бульваре установлена система видеонаблюдения из шести видеокамер.

Красные казармы — одно, двух и трехэтажные здания, идентичные по плану и декоративному решению, разбросанные на довольно большой территории вдоль улицы Пушкина. Весь комплекс, расположенный на северной окраине Томска, был построен в 1912–1913 годах и изначально включал 33 здания. Отсюда и появилось название прилегающей улицы — Северный городок. Подробнее об истории этого места можно почитать в нашем материале по ссылке.

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