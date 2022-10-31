18+
18+

В Томске завершено благоустройство бульвара у Красных казарм

Городское благоустройство, Томские новости, красные казармы томск новости интересное бульвар сквер куда сходить В Томске завершено благоустройство бульвара у Красных казарм

В Томске завершено благоустройство бульвара на ул. Северный городок, расположенного вдоль исторических Красных казарм.

Как сообщает пресс-служба мэрии, здесь появилась аллея с плиточным покрытием, оборудованы подходы к жилым домам, установлены скамейки, урны и смонтировано освещение. Кроме того, подрядчик обустроил в сквере газон, высадив клён, пузыреплодник, спирею японскую, рябину и другие растения.

«Для всех, кто интересуется историей этого места, установлен макет Красных казарм, дающий представление о том, где размещались подразделения томского гарнизона в дореволюционные времена», — говорится в сообщении.

Также на бульваре установлена система видеонаблюдения из шести видеокамер.

Красные казармы — одно, двух и трехэтажные здания, идентичные по плану и декоративному решению, разбросанные на довольно большой территории вдоль улицы Пушкина. Весь комплекс, расположенный на северной окраине Томска, был построен в 1912–1913 годах и изначально включал 33 здания. Отсюда и появилось название прилегающей улицы — Северный городок. Подробнее об истории этого места можно почитать в нашем материале по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Как полностью подготовиться к Новому году заранее, не сойти с ума и почти не потратиться

28 октября 2022
Томские новости

Возглавлявший 10 лет Контрольно-счетную палату Томской области Алексей Пронькин ушел в отставку

13 октября 2022
Томские новости

«КрасАвиа» в ноябре возобновит полеты из Нового Уренгоя в Томск

17 октября 2022
Томские новости

В Томске запускают проект по развитию экотроп имени Валентина Рудского

18 октября 2022
Томские новости

В Томске проходит Фестиваль восстановления наличников на доме по ул. Никитина, 15

21 октября 2022
Томские новости

Прокуратура добивается приостановки строительства микрорайона в Томске из-за отсутствия социальных объектов

19 октября 2022
Томские новости

В Томской области упало неизвестное космическое тело

17 октября 2022
Томские новости

Томич стал лучшим в разработке мобильных приложений на Евразийском чемпионате

3 октября 2022
Томские новости

Круглый стол по подготовке специалистов в области фотоники пройдет в «Точке кипения – Томск»

19 октября 2022