Посол: Индонезия намерена заняться совместными научными разработками с Большим университетом Томска

31 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Индонезия заинтересована в развитии отношений с вузами-участниками Большого университета Томска (объединение семи томских вузов и семи НИИ), в том числе по части научных разработок, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на посла Индонезии в России Жозе Антонио Морато Тавареша.

«Это действительно очень масштабный проект (Большой университет Томска — прим.ред.), в котором соединились ведущие компетенции лучших вузов томского региона. Я надеюсь, что Индонезии удастся извлечь из нашего взаимодействия максимальную пользу: не только направлять в Томск своих студентов, но также заниматься совместными научными разработками, обучаться новым компетенциям», — сказал посол по итогам встречи с ректорами вузов-участников Большого университета Томска на базе Томского госуниверситета (ТГУ)

В рамках встречи ректоры вузов рассказали делегации посольства Индонезии в России о своих передовых научных проектах в сферах IT, биоинженерии, атомной отрасли, медицины и микроэлектроники.

По словам дипломата, в Индонезии обязательно найдутся вузы, заинтересованные в межвузовском сотрудничестве по научным исследованиям и линии обмена студентами и преподавателями.

Как пояснил на встрече ректор ТГУ Эдуард Галажинский, на сегодняшний день в Томске сконцентрированы компетенции во всех областях науки: от медицины до космоса и электроники. Индонезийские студенты, которые учатся в Томске, являются частью Большого университета Томска и основой сотрудничества с Индонезии.

«Сегодня мы насчитываем около 10 тыс. профессоров и преподавателей и 60 тыс. студентов. Вместе с тем мы ставим задачу к 2030 году увеличить число студентов до 80-100 тыс. для того, чтобы еще усилить концентрацию талантливых ученых. (...) Задел для сотрудничества создан, и теперь от нас зависит, как мы сможем, используя эту базу, сделать следующий шаг в развитии отношений», — сказал Галажинский.

Также ректор ТГУ отметил, что в 2023 году представители томских компаний и вузов отправятся с визитом в Индонезию.

В проект «Большого университета Томска» интегрированы семь томских вузов и семь НИИ. Одной из целей объединения является более удобное сотрудничество с крупными компаниями.

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