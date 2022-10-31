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В Томске почтили память жертв политических репрессий

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В минувшее воскресенье, 30 октября, в Томске прошла акция «Возвращение имен», посвященная памяти людей, ставших жертвами политических репрессий в СССР.

В мероприятии приняли участие старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич, руководитель Центра по изучению истории ГУЛАГа Валерий Уйманов, митрополит Томский и Асиновский Ростислав, настоятель католического прихода отец Войтек и другие.

Как сообщает агентство РИА Томск со ссылкой на старшего научного сотрудника музея «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича, с 12.00 до 14.00 акция прошла на Каштаке — это место массовых расстрелов и захоронений в Томске. У Поклонного креста состоялась служба с участием митрополита Томского и Асиновского Ростислава.

С 14.00 до 16.00 в Сквере памяти участники акции читали список с именами и фамилиями жертв политических репрессий на Томской земле. Также в это время томичи возлагали цветы к памятникам и устанавливали поминальные свечи.

Впервые акция «Возвращение имен» состоялась 29 октября 2007 года, в Москве у Соловецкого камня. Она прошла в канун Дня политзаключеного в СССР, учрежденного узниками советских политлагерей в 1974 году, и национального дня памяти жертв террора, учрежденного в 1991. В Томске акция «Возвращение имен» проводится с 2016 года и прерывалась только на ковидные 2020-й и 2021-й.

Старший научный сотрудник музея «Следственная тюрьма НКВД» Василий Ханевич
Фото: Владимир Дударев

Руководитель Центра по изучению истории ГУЛАГа Валерий Уйманов
Фото: Владимир Дударев

Настоятель католического прихода отец Войтек
Фото: Владимир Дударев

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