Менее 70 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 65 случаев заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.



Контрольные тесты подтвердили выздоровление 94 человек. 18 заболевших госпитализированы.



С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 155887 случаев заболевания коронавирусом. 153942 заболевших выздоровели. 917 скончались.



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