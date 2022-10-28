Зимой томичи смогут чаще летать в Москву и Сочи

28 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива издания

С воскресенья, 30 октября, в томском аэропорту имени Н.И.Камова начнет действовать осенне-зимнее расписание.

Как уточняют в пресс-службе томского аэровокзала, в новом сезоне рейсы по направлению Томск-Москва продолжат выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «S7 Airlines» и «Победа». Таким образом, частота регулярных рейсов по этому направлению составит от 2 до 3 рейсов ежедневно.

Авиакомпания «S7 Airlines» сохранит свою летную программу по направлению Томск-Новосибирск и продолжит выполнять рейсы ежедневно.

В новом осенне-зимнем периоде продолжаться востребованные томичами рейсы Санкт-Петербург и Казань авиакомпании «Nordwind». В Санкт-Петербург рейсы будут выполняться 3 раза в неделю, в Казань 2 раза в неделю с дальнейшим продолжением данного рейса до Санкт-Петербурга. Таким образом томичи смогут летать до Санкт-Петербурга до 5 раз в неделю.

Также авиакомпания «Nordwind» возобновит рейсы из Томска в Сочи 2 раза в неделю по вторникам и субботам.

Рейсы в Екатеринбург будут выполнять авиакомпании «РусЛайн» 2 раза в неделю (понедельник, пятница), и авиакомпания «Red Wings» 1 раз в неделю (воскресенье). Также, авиакомпания «Red Wings» будет выполнять рейс из Екатеринбурга в Улан-Удэ по воскресеньям с посадкой в Томске.

Авиакомпания «ЮТэйр» будет выполнять рейсы в Тюмень и Сургут. Традиционно авиакомпания «КрасАвиа» будет выполнять рейсы в Стрежевой, Сургут и Красноярск, а также будет летать в Новый Уренгой.

Из Томска в Нижневартовск рейсы будет осуществлять авиакомпания «РусЛайн» 2 раза в неделю в понедельник и пятницу.

Как уточняют в пресс-службе аэровокзала, в рамках старта осенне-зимнего сезона в аэропорту подготовили наземное оборудование, средства механизации для обеспечения безотказной работы в этот период. Также подготовлены необходимые объёмы химреагентов, противообледенительных жидкостей и других материалов для обработки самолетов и лётного поля.

Подробнее с информацией о днях и времени вылета можно ознакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе «Расписание».

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