В Томске стартовал День платформы «Россия страна возможностей»

Сегодня, 28 октября, в Международном культурном центре Томского политехнического университета открылся День платформы «Россия — страна возможностей». В его рамках студенты томских вузов посетят серию лекций, мастер-классов и интерактивных образовательных площадок.

Томский политех стал точкой старта: здесь состоялось торжественная церемония открытия. Она транслировалась в другие вузы города, где работают локальные площадки мероприятия. Сегодня в нем принимают участие Томский государственный университет, Томский государственный педагогический университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, а также Сибирский государственный медицинский университет.

«Я считаю, что «Россия — страна возможностей» – наиболее успешный и удачный проект. Томская область давно в нем участвует. Уже 146 тысяч томичей прошли через проекты платформы. И потребность в нем растет с каждым годом, – отметил на церемонии открытия губернатор Томской области Владимир Мазур. – Платформа дает возможность показать себя, оценить, войти в интересные кейсы, довести их до конца. Это все, что сегодня востребовано и требует дальнейшего развития. Я думаю, что с томским студенческим сообществом мы сможем сделать очень полезные вещи для страны через эти возможности».

В свою очередь заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Дмитрий Гужеля отметил, что на сегодняшнем мероприятии будут представлены все 26 проектов платформы.

«Томская область — одна из самых активных участников платформы, и мы хотим по результатам сегодняшней встречи осознанно приземлить сюда несколько проектов, возможно, в виде полуфиналов или финалов, которые будут проходить на томской территории и привлекут сюда ребят из других регионов, – уточнил Дмитрий Гужеля. – Проекты дадут возможность участникам простроить индивидуальную карьерную, социальную, общественно-гражданскую траекторию по разным направлениям. Каждый из них уникален, каждый предлагает свой путь к успеху. Все они объединены общими ценностями и принципами – это объективность оценки, прозрачные критерии отбора, широкая география и доступность для всех. Более 15 миллионов человек уже воспользовались этими возможностями, приглашаем и вас принять участие. При этом важно помнить, что для самореализации и развития возможности есть у всех, не только у победителей. Достаточно сделать первый шаг – и здесь решение за вами. Наша задача сегодня максимально показать эти возможности и дать каждому человеку шанс себя реализовать».

Ректор Томского политеха Дмитрий Седнев уточнил, что проекты платформы «Россия — страна возможностей» позволяют развивать в студентах необходимые для их будущих работодателей компетенции: умение работать в команде, коммуницировать, лидерство и другие навыки из категории софт-скиллз.

«Я уверен, что если мы сможем приземлить сюда еще больше конкурсов и все студенческое сообщество в эти конкурсы погрузить, то мы уже полноценно реализуем свое звание студенческой столицы. Поэтому где, как ни в Томске, развивать проекты платформы «Россия – страна возможностей», – отметил Дмитрий Седнев. – Я убежден, что студенческая столица России должна стать флагманом в этом проекте, который, по сути, помогает молодежи найти себя и устроиться в жизни. ТПУ уже 126 лет готовит инженеров, которые меняют мир вокруг себя. Я уверен, что ребята, которые находятся в этом зале, учатся в нашем университете часть уже прошли через проекты платформы, для многих это только еще предстоит. Но я убежден, что все коллеги, которые присутствуют сегодня в зале, весь Большой университет Томска будет задействован в проектах платформы и мы сможем тем самым выстроить еще большую синергию между нашими студентами, найти возможности для общих проектов, общих точек для роста. Я убежден, что каждый из вас сможет реализовать свои возможности, раскрыть свой потенциал, найти то, что его зажигает, мотивирует. А помогут ему проекты платформы. Ребята, дерзайте, не бойтесь ничего, пробуйте. Университеты и платформа в этом вам помогут, дадут все возможности, чтобы вы развивали себя в России».

День платформы «Россия — страна возможностей» проходит в Томске впервые. Он состоит из двух частей. В рамках деловой программы при участии губернатора Томской области, а также ректоров и проректоров вузов региона, состоялась встреча региональных органов исполнительной власти и молодежных организаций Томской области с представителями АНО «Россия – страна возможностей». Участники обсудили создание действующей системы взаимодействия, образовательных организаций региона, молодежных организаций региона с президентской платформой для повышения уровня информированности молодежи и вовлечения участников в проекты и конкурсы.

«Спасибо коллегам ректорам, что присоединились. Я думаю, что для проекта Большой университет очень важное событие, когда мы все можем выстроить общие векторы молодежной политики, – обратился к собравшимся ректор ТПУ Дмитрий Седнев. – Мы понимаем, что сейчас это полноценная огромная функция, которая во всех университетах не может быть не представлена. Хотелось бы после сегодняшней презентации расширить перечень проектов, в которых мы участвуем, и в принципе усилить присутствие платформы в нашем регионе».

Вторая часть программы нацелена на студентов. Ребят ждал квест «Резюме», лекции на актуальные темы, мастер-классы от актуальных медиатрендах, эффективных инструментах коммуникаций для развития личного бренда или собственного проекта в XXI веке.

Большой блок активностей на разных площадках организовали для студентов сотрудники и эксперты проекта «Центры компетенций» АНО «Россия – страна возможностей». В частности, состоялся открытый диалог ректора, Центра компетенций ТПУ, представителей АНО «Россия – страна возможностей» со студентами-амбассадорами, который позволил получить актуальную обратную связь по возможностям для молодежи в регионе и университете и обозначить конструктивные предложения в этом направлении, а также выявить индивидуальные запросы участников в разрезе образовательно-карьерной траектории развития.

Гостей Дня платформы «Россия — страна возможностей» также ждали презентации проектов «Я — профессионал», «Путь молодого специалиста», «Экософия», «CASE-IN», «ТопБЛОГ».

На интерактивных площадках для студентов были организованы тематические ворк-шопы, кейс-сессии и квизы. Для заинтересованных в виртуальной игровой жизни специалисты проекта «Начни игру» провели разбор кейсов о том, как перестроить ежедневное развлечение в профессию и практикум по разработке концепции собственной игры. В рамках ворк-шопа от программы «Больше, чем путешествие» ребята обсудили роль туризма для личности и для территорий, выяснили как создать свой маршрут и отправиться в «Больше, чем путешествие». Для студентов, которые в будущем планируют стать учителями, были организованы проектная сессия и педагогический квиз от проекта «Флагманы образования», где участники разбирали нестандартные школьные ситуации и поделились современными педагогическими методиками.

Фото: пресс-служба ТПУ

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