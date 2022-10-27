Томские студенты могут выиграть призы за фото с котиком и книгой

К 122-летию Научно-технической библиотеки Томской политехнический университет объявил фотоконкурс для студентов #времячитать. Принять участие в нем могут студенты и аспиранты вузов-участников Большого университета Томска, сообщает пресс-служба вуза.

«Нам интересно с помощью фотографий раскрыть разносторонние читательские интересы студентов, развить творческие способности фотолюбителей и создать цикл фотографий о книгах, чтении и студентах Большого университета Томска. Кроме того, человек читающий — это просто красиво. В фотографиях с книгами есть своя неповторимая эстетика», — рассказала директор НТБ Ирина Котова.

Работы принимаются в нескольких категориях: #кризализм (фотографии людей с книгами в спокойной и умиротворяющей атмосфере), #читаемспушистиком (фотографии с читающими людьми и животными), «Россия — читающая страна» (фотографии с максимальным количеством читающих людей).

Жюри будет оценивать не только техническую составляющую, но и оригинальность, а также особенности художественного решения. Работы принимаются до 22 ноября на электронную почту: lib-info@tpu.ru. Победителям достанутся призы от ТПУ и партнеров конкурса — пиццерии «Пицца Синица Томск» и батутного центра Jordan. Все участники также получат скидку на обучение в фотошколе «Академия фотографии». Завершится конкурс выставкой фотографий участников в Научно-технической библиотеке ТПУ.

Кроме того, в рамках конкурса Студенческий медиацентр ТПУ организует несколько мастер-классов и лекций по основам фотографии. Записаться на них можно по ссылке. А музеи истории ТПУ приглашает всех желающих на выставку «История ТПУ в объективе фотоаппарата». В экспозицию вошли уникальные фотографии Томского политеха разных лет с момента открытия вуза в 1900 году и необычные предметы, связанные с фотоискусством - дореволюционные диапозитивы, советские пленочные фотоаппараты и фотокамера академика Владимира Обручева. Обязательна предварительная запись по телефону: 70-56-71.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать в положении.

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