Об особенностях привлечения финансирования в высокотехнологичные проекты расскажут в «Точке кипения — Томск»

26 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

В четверг и пятницу, 27 и 28 октября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» пройдет семинар «Поддержка высокотехнологичных проектов: действующие инструменты финансирования и персональный инвестиционный маршрут» от экспертов в области привлечения финансирования в наукоемкие и высокотехнологичные проекты.

Как сообщают организаторы, в первый день, 27 октября, состоится лекция «Источники финансирования высокотехнологичных проектов в России: какие государственные и венчурные фонды могут мне помочь». Ее участники узнают специфику российского рынка финансирования проектов в области высоких технологий, на что стоит обратить внимание при выборе инструментов поддержки и на какие государственные и частные программы финансирования стоит обратить внимание сегодня. Также эксперты познакомят участников мероприятия с обновленной phygital-картой мер государственных и частных программ финансирования.

Лекция продлится с 15.00 до 18.00, необходима регистрация по ссылке.

Второй день программы, 28 октября, будет посвящен отработке практических навыков построения собственного инвестиционного маршрута. Персональный инвестиционный маршрут (ПИМ) – это план работы компании/стартапа на ближайший год по привлечению финансирования. Участникам практикума будет предложено работать на уникальной постоянно обновляемой цифровой платформе «Time 2 make techno», разработанной командой экспертов мероприятия. По окончании семинара каждый участник уйдет с персональным инвестиционным маршрутом и электронной цифровой базой действующих инструментов и механизмов финансовой поддержки, которая будет обновляться в режиме реального времени.

Программа будет идти с 12.00 до 18.00. Посещение доступно по предварительной регистрации по ссылке.

Эксперты мероприятия:

Александр Морозов, технологический и инвестиционный брокер, имеет многолетний опыт привлечения финансирования в наукоемкие и высокотехнологичные проекты. Владелец платформы по подбору мер финансирования на основе ИИ «Time 2 Make Techno», автор «Карты мер государственных и частных программ финансирования», Управляющий партнер акселератора «Территория» (theterritory.ru);

Александра Перовская, партнер, директор по корпоративной культуре платформы «Time 2 Make Techno», эксперт в области построения и управления сообществами и экосистемами.

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