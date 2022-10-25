Томичей приглашают послушать музыку и стихи Франции

25 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 29 октября, в томском частном музее «Профессорская квартира» пройдет «Французский вечер». Гостям предлагают погрузиться в музыкальную и поэтическую культуру Франции конца XIX — первой половины XX века, сообщают организаторы.

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«Это время самых смелых творческих поисков и разрушения старых стереотипов. Здесь неожиданным образом сталкиваются реальная жизнь и фантастика, истинная любовь и игра в сладострастие, лица и маски. Мелодика французского стиха и музыка того времени будто уносят нас то в древнегреческую античность, то в балаган бродячих артистов и марионеток, то на бурлящие улицы Парижа, то на безмятежный Лазурный берег...», — говорится в сообщении.

На вечере прозвучат музыкальные произведения К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Сати, Ф. Пуленка и поэзия П. Верлена, П. Луи, Л. Арагона, Э. Верхарна, Ж. Превера, П. Элюара. На фортепиано для гостей сыграет Павел Шинкевич, споют и прочитают стихи Юлия Шинкевич и Владимир Сурин.

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Концерт пройдет в 17.00 по адресу: ул. Кузнецова, 30. Количество мест ограничено, поэтому запись ведется только по предоплате, стоимость — 600 рублей. Все подробности можно узнать по телефону: +7 906 957-47-87.

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