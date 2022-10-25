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Томские пауэрлифтеры привезли медали с Кубка России

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Томские спортсмены успешно выступили на прошедшем в Калуге Кубке России по пауэрлифтингу. Им дважды удалось подняться на пьедестал почета, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Так, томич Сергей Усов взял «золото» в весовой категории свыше 120 кг. Уже в первом подходе спортсмен показал результат 350 кг и, несмотря на неудачные следующие два подхода на 365 кг, удержал лидирующую позицию. Спортсмена тренирует Сергей Усова.

Вторым стал атлет из Верхнекетского района Семен Богдан. В сумме троеборья он собрал 592,5 кг. Спортсмена к турниру подготовил Александр Обухович.

Еще одна томская спортсменка в рамках соревнований сумела выполнить норматив мастера спорта России, зафиксировав результат в 125 кг.

О том, как в Томской области развивался пауэрлифтинг можно почитать в нашем материале.

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