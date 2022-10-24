Томичей приглашают обсудить новый сезон арт-консервации старинных домов

24 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В четверг, 27 октября, в Томске пройдет круглый стол в рамках Фестиваля народных культур «Окно в живую традицию». На мероприятие приглашаются неравнодушные томичи и волонтеры, говорится в сообщении группы ВКонтакте.

На встрече организаторы совместно с общинами-участниками подведут итоги фестиваля и обсудят планы на следующий год. Также у всех гостей будет возможность познакомиться потенциальными диаспорами-партнерами следующих сезонов проекта.

Кроме того, участникам встречи представят интерактивную карту с объектами арт-консервации этого года. Теперь каждый желающий сможет самостоятельно узнать историю дома и значение изображенных на нем символов.

Мероприятие стартует в 18.00 в Первом музее славянской мифологии по адресу: ул. Загорная, 12, 3 этаж, большой зал.

Фестиваль народных культур «Окно в живую традицию» является частью проекта #вдохни_жизнь_в_томские_окна и реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В его рамках организаторы — ТРОО «Центр сохранения исторического наследия г. Томска» — проводят арт-консервацию расселенных деревянных домов Томска. На их окна наносятся различные тематические сюжеты. В проект привлекают художников и представителей разных национальных диаспор.

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