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Томские школьники посетят ядерный реактор и научные лаборатории на «ТПУ Holiday»

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В понедельник, 31 октября, в Томском политехническом университете стартует мероприятие для школьников «ТПУ Holiday». Его участники смогут посетить научные лаборатории вуза, побывают на исследовательском ядерном реакторе, а также прокачают навык тайм-менеджмента.

Мероприятие будет проходить в течение двух дней. Оно стартует в 9.00 в Международном культурном центре на ул. Усова, 13в (танцевальный зал, 2 этаж). После регистрации школьникам расскажут об образовательных программах, научных направлениях и разработках. Также участники мероприятия смогут посетить мастер-классы и пообщаться с представителями школ вуза.

«Программа построена таким образом, что каждый может самостоятельно решить, как провести эти два дня: записаться на экскурсии по кампусу, научным лабораториям и единственному в стране действующему университетскому ядерному реактору. Или стать участником мастер-классов, где можно будет собрать бесконечный светильник, создать энергетическую таблетку или узнать, что такое корунды, и вывести их, благодаря настоящему плазменному разряду. А можно, например, посвятить выходные тому, как правильно выстроить свой график, выбрать стратегию подготовки к ЕГЭ, а также пройти бесплатный интенсив по подготовке к профильной математике, физике, информатике и химии», — говорят организаторы.

В рамках «ТПУ Holiday» школьники смогут посетить экскурсию по кампусу, пройти по маршруту студента-политехника, заглянуть в Научно-техническую библиотеку, посетить Международный культурный центр, познакомиться со Студенческим медиацентром, побывать в общежитии студгородка.

На экскурсиях и мастер-классах школьники окунутся в мир ядерных, энергетических, химических, биотехнических, информационных технологий. Еще они узнают, как создать свой стартап, попробуют собрать электрокардиограф и уникальный светильник на основе светодиодов своими руками и многое другое.

Также для всех желающих пройдут тренинг по тайм-менеджменту «Слоны и лягушки — как структурировать свой график», семинар «ЕГЭ — стратегия, тактика, подготовка», а также практикум для родителей учеников 10-го и 11-го классов «Как помочь своему ребенку справиться со стрессом, выбрать лучшее будущее».

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Необходимо пройти регистрацию.

В пресс-службе также отмечают, что с 1 по 3 ноября школьники смогут бесплатно пройти интенсив по подготовке к ЕГЭ — по профильной математике, физике, информатике, химии. Те, кто посетят более четырех занятий и покажут свои силы, получат призы от Томского политеха.

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