Слизни и жуки-носороги полезнее свинины и говядины — томские ученые

Ученые Биологического института Томского государственного университета выяснили, что нутриентный состав рыжих и серых слизней по многим показателям превосходят мясо сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба вуза.

«Мы вырастили серых и рыжих слизней от стадии яйца до взрослых особей, способных производить потомство, и проанализировали их нутриентный состав. Результаты оказались во многом неожиданными. Так, выяснилось, что в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу ЖКТ в целом. Наряду с этим в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в мясных продуктах, привычно употребляемых населением», — уточняет исполнитель проекта, заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова.

Если говорить о жуках, то в них самое высокое содержание белка — 25,9 г /100 г, тогда как в говядине — 18,6 г / 100 г. По микроэлементам, витаминам и калорийности показатели у этого вида беспозвоночных примерно такие же, как у слизней.

При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше — соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже. Микроэлементный состав изучаемых объектов также оказался очень богатым. Например, в ходе анализа выявлено высокое содержание железа, магния, фосфора и цинка — наиболее важных микроэлементов для поддержания нормальной жизнедеятельности организма.

«Если говорить о промышленном выращивании, то беспозвоночные — экономически очень выгодная история. Во-первых, им не нужно тепло, данные виды могут спокойно существовать при температуре +10°С. Им не страшна высокая влажность, соответственно, для выращивания таких животных можно использовать подвалы. Питание — это любые древесные опилки с небольшим количеством недорогих ферментов, фруктовые, овощные отходы. Нет необходимости вкладываться в пастбища и дорогие корма», — отмечает Сергей Чернышев.

Также уточняется, что при производстве мяса беспозвоночных не нужно использовать антибиотики, а субстрат, которым их кормят, лишен токсичных элементов. По словам биологов, такое мясо представляет собой чистый животный белок, содержащий незаменимые аминокислоты, которые в организме человека не синтезируются. Использовать беспозвоночных в пищу можно в разных видах, например, в виде порошковой добавки.

В планах планах учёных также исследование слизи беспозвоночных животных: исследования биологов ТГУ позволят обеспечить российскую косметологическую отрасль данными, необходимыми для создания новых эффективных продуктов.

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