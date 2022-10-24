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Ветер повалил 11 деревьев и повредил 4 светофора в Томске

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В Томске устраняют последствия штормового ветра. Накануне от него пострадали деревья, светофоры и линии электропередач, сообщает пресс-службам мэрии.

По данным городской оперативно-дежурной службы, из-за непогоды в Томске произошло 7 аварийных отключений электричества, а также 3 обрыва проводов. Кроме того, ветром было повреждено 4 светофора, один остановочный павильон, повалены 11 деревьев.

Также из-за стихии без света остались жители в поселках Апрель, Светлый, Томск-Северный, Аникино, в микрорайоне Радонежский, на улице Усть-Керепеть. Падения деревьев случились на Богашевском тракте, ул. Басандайской, Коларовском тракте, в пос. Тимирязевском, в мкр. Радонежский, на ул. Б. Подгорной, ул. Бирюкова и других. Повреждены два автомобиля. Пострадавших людей нет.

В сообщении уточняется, что энергетики уже восстановили электроснабжение, подрядчики районных администраций убрали практически все упавшие ветки и деревья. Три из четырех поврежденных светофоров снова функционируют, работы на одном в ближайшее время завершатся.

Ранее в Томске было объявлено штормовое предупреждение. Прогнозировалось усиление ветра до 22 метров в секунду, а также дождь, мокрый снег и гололед.

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