В Томске прошел научный кэмп для школьников и студентов при поддержке «Газпром нефти»

24 октября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

В Томском политехническом университете и детском технопарке «Кванториум» прошел научный кэмп для старшеклассников и студентов, на котором они смогли получить теоретические и практические знания в области AR/VR-технологий и робототехники. Также перед участниками кэмпа выступил эксперт по запуску стартапов Павел Солдаткин, который рассказал о том, как пройти путь от поиска идеи до запуска проекта.

Кэмп подготовлен в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Более 250 школьников и студентов Томска посетили научный кэмп, познакомились с современными технологиями и узнали о том, как они используются в промышленности. Бизнес-аналитик Центра виртуальной и дополненной реальности «Газпром нефти» Владимир Виноградов провел воркшоп по AR/VR, в рамках которого участники узнали о кейсах реального применения и особенностях технологии, прошли на практике несколько курсов по охране труда и промышленной безопасности в VR.

Аналитик разработки Департамента трехмерной печати и робототехники «Газпром нефти» Валентин Дмитриев познакомил школьников и студентов с основами робототехники, благодаря полученным знаниям участники кэмпа смогли самостоятельно собрать робота.

«Цифра в промышленности не дань моде, это необходимость. И российская нефтегазовая отрасль — совершенно точно лидер в этом процессе. Мы видим запрос от компаний сектора на специалистов на стыке IT и профильных специальностей, на инженеров AR/VR-технологий и робототехники. Мы со своей стороны решаем эти вопросы интеграции цифры и энергетики в широком смысле в рамках своей Передовой инженерной школе по интеллектуальным энергетическим системам. Научный кэмп от нашего партнера „Газпром нефти“ дает возможность студентам познакомиться ближе с этими востребованными направлениями работы. Я уверен, в будущем многие из них выберут для себя эти перспективные для работы направления. Старшеклассникам же кэмп поможет определиться с выбором направления и в будущем они пополнят ряды талантливых абитуриентов ТПУ», — отметил ректор ТПУ Дмитрий Седнев.

«Обычно дети и многие взрослые думают, что роботы — это «ходячие» роботы из фильмов или максимум — робот-пылесос. В режиме мастер-классов мы смогли рассказать и показать школьникам и студентам, чем отличается роботизированная модульная платформа от роботизированной машины нанесения защитно- восстановительного слоя, зачем нужен робот на кустовой площадке, и как он же может быть полезен в обычной жизни.

Робототехника является довольно молодым направлением работы в промышленности, поэтому нам важно не только привлекать молодых специалистов из числа сегодняшних студентов, но и мотивировать старшеклассников рассмотреть для себя профессии из этой сферы на будущее.

Кроме того, площадка научного кэмпа — прекрасная возможность подготовиться к главному инженерному турниру «Умножая таланты», в котором тысячи старшеклассников решают не какие-то абстрактные задачи, а кейсы из реальной практики», — сообщил аналитик разработки Управления разработок «Газпром нефти» Валентин Дмитриев.

«Газпромнефть-Восток» выступает инициатором создания и применения новейших технологий для реализации своих проектов. Это и AR-технологии, которые успешно применяются при строительстве новых объектов на наших активах, и цифровые двойники месторождений, которые мы создаем для эффективного поиска и добычи нефти. Развиваясь в этом направлении, мы делаем запрос научному кластеру Томска на тех специалистов, которые могут сделать процесс еще более эффективным. Уверен, этот научный кэмп стал полезной площадкой для перспективных специалистов. А значит, к нам на производство придут целеустремленные, активные и адаптированные молодые люди, которые смогут реализоваться в области современных технологий на нашем предприятии», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Восток» Иван Раздобудько.

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