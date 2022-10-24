В Томской области наградили самые читающие семьи

24 октября 2022 / Томский Обзор

В пятницу, 21 октября, в Томске прошла торжественная церемония награждения победителей 13 конкурса на лучшую читающую семью региона «Читаем всей семьей 2022». Мероприятие прошло в большом зале администрации Томской области.

В этом году в конкурсе приняли участи 215 семей. Из них были отобраны 40 лучших. Больше всего работ, прошедших во второй этап, было прислано из Томска, Колпашевского, Бакчарского, Асиновского, Зырянского, Первомайского и Шегарского районов. Работы финалистов рассмотрела конкурсная комиссия, в которую вошли депутаты Законодательной Думы Томской области. И только после этого были определены победители.

«Просто прекрасные работы. Каждый год их профессионализм растет. Конкурсная комиссия признала, что по некоторым работам можно было проводить экскурсию по некоторым районам Томской области, — отметил председатель комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, председатель конкурсной комиссии Олег Правдин. — В этом году вовлечено очень много молодых семей. Я думаю, что это очень здорово».

На этот раз часть депутатов, традиционно принимавших участие в церемонии награждения, присутствовали удаленно — с помощью видеоконференцсвязи. Они отправились в Стрежевой, Бакчарский, Кожевниковский и Кривошеинский районы, чтобы вручить заслуженные награды семьям, у которых не получилось в этот день выбраться в Томск.

«Тема конкурса была посвящена году культурного наследия народов России и году экологических троп, объявленному в Томской области, — уточнил в начале церемонии Олег Правдин. — Хочу отметить любовь наших земляков к природе и культуре Томской области. В каждой творческой работе с глубокой теплотой рассказывается об истории населенных пунктов, их достопримечательностях, и о том, как это все переплетено с семьями самих участников».

Также председатель конкурсной комиссии отметил, что многие семьи провели серьезную исследовательскую работу, писали стихи и картины.

«Члены конкурсной комиссии отметили, что в этом году работы претендентов на победу интересны не

только по содержанию, фактам и жанрам. Отраженная в них информация познавательна и может использоваться как методический материал библиотекарями, педагогами, экскурсоводами и другими специалистами, участвующими в экологическом просвещении. То есть работы имеют практическую направленность. Во многих работах видна совместная деятельность семьи, совместный семейный анализ материала, ощущается сплоченность, трудолюбие и общие интересы в семьях», — подчеркнул член конкурсной комиссии, депутат Леонид Глок. — Кроме того, не может не радовать, что в последние годы в конкурсе стало много участников из небольших сельских населенных пунктов. Наш конкурс действительно способствует поддержанию в Томской области интереса у населения к семейному живому чтению и общению».

По итогам отбора восемь семей стали победителями в четырех номинациях. Также было принято решение наградить благодарностями Законодательной Думы Томской области семь семей, работы которых были отмечены членами конкурсной комиссии, но не попали в число призеров. Кроме того, благодарностями отмечены и библиотекари, которые подготовили лучших участников.

Так, в Стрежевом награду вручили семье Шумаковых, победивших в номинации «Сибирь — мое вдохновение»). Подготовившая их Нина Абашева — заведующая организационным отделом городской библиотеки получила благодарность от Думы.

В Бакчарском районе Леонид Глок вручил подарочный набор семье Осининых, работа которых отмечена конкурсной комиссией. Также он вручил сертификат участников семьям Алексиных-Юрченко, Дацко и Грушецких и благодарность от Думы библиотекарю-куратору конкурсантов Надежде Мищенко.

В Кривошеинском районе депутат Павел Еврумян вручил подарочный набор семье Летяга, которая была отмечена конкурсной комиссией. Благодарность также досталась Светлане Сергун, заведующей детским отделом Кривошеинской центральной библиотеки.

В Кожевниковском районе депутат Геннадий Сергиенко вручил награду семье Дорофеевых, победителям в номинации «Сибирь — мое вдохновение». Благодарность досталась и библиотекарю-куратору конкурсантов Елене Федеровой.

В Томске обладателями дипломов победителей стала семья Бан-Рачук в номинации «Сибирь — мое вдохновение». В своей работе они рассказали о любви к сибирской литературе, достопримечательностях Томской области, и связанных с ними произведениях.

В номинации «Сибирь — созвучие культур» победила семья Зубаревых — Карелиных. Их работа «В гостях у хантыйских сказок» посвящена традициям, культуре и языку малочисленного народа ханты.

Победителями в номинации «Заповедные тропы родного края» стали три семьи. Все они из Колпашевского района: семья Ворожейкиных, семья Гридневых и семья Лесняк-Киселевых-Айвазовых. Дипломы им вручит заместитель председателя облдумы Александ Куприянец.

В номинации «Дыхание сибирской природы» стала семья Головиной из Зырянского района.

Благодарности Думы получила семья Чиповских с работой «Волшебное место семи озер», которая была отмечена конкурсной комиссией. В ней семья рассказывает об озерах Томской области, истории их названий, красоте мест их расположения, а также значимости и необходимости их сохранения.

Еще одной благодарностью отметили семью Раменцевых. Конкурсная комиссия отметила их работу «Томские легенды: предания земли сибирской».

Также благодарности от Законодательной Думы Томской области получили библиотекарь детского отдела библиотека «Северная» Ирина Брагина, заведующая муниципальной библиотекой «Фрегат» Татьяна Дрововозова и заведующая отделом обслуживания ОГАУ «Томская областная детско-юношеская библиотека» Лариса Шаповалова.

Отдельные работы также были отмечены дипломом совета по вопросам экологического образования и формирования экологической культуры. Они достались семьям Чиповских, Зубаревых — Карелиных, Бан — Рачук и Раменцевых.

Закрывая церемонию, Олег Правдин сообщил, что в следующем году конкурс «Читаем всей семьей» продолжится. Он будет посвящен году педагога и наставника.

«У нас ребенку 8 лет, только закончил первый класс, он очень любит читать сказки. Мы пошли в библиотеку. Мы знали, что в Томской области проживают ханты. Нам в библиотеке посоветовали взять именно их сказки. Это все нас заинтересовало очень сильно. Месяца два мы готовили. Проводили исследования — изучали сказки, народ, что он себя представляет. Мы выяснили, что экологии у этого народа уделялось огромное влияние. Я вообще учитель, тема следующего года подходящая, поэтом нам сам бог велел снова принять участие в конкурсе», — поделились впечатлениями члены семьи Зубаревых — Карелиных.

Напомним, конкурс «Читаем всей семьей» стартовал в Томской области в 2008 году. За 13 лет в нем приняли участие более 1 800 человек. Идею конкурса предложили сотрудницы Областной детско-юношеской библиотеки.

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