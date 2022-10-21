ТУСУР запускает стартап-студию для развития проектов в области IT, электроники и связи

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) открыл стартап-студию для работы над перспективными бизнес-проектами, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на начальника Инновационного управления ТУСУРа Юрия Гриценко.

«В отличие от бизнес-инкубатора, задача которого предоставить условия для развития команды и развивать предпринимательские компетенции у студентов, стартап-студия будет работать с перспективными бизнес-проектами и идеями, под которые будут формироваться команды, имеющие возможность их развить и превратить в технологический бизнес», — сказал он.

Стартап-студия будет помогать развивать и коммерциализировать бизнес-проекты в области IT, электроники и связи. Участниками смогут стать проекты на различных стадиях развития — от новичков до планирующих масштабирование. Основной критерий, по которому вуз будет отбирать проекты, это коммерческие перспективы.

В настоящее время есть уже четыре проекта, находящихся на стадии регистрации юридического лица. Параллельно они готовят соглашение на участие в стартап-студии ТУСУРа.

«Сбор перспективных бизнес-идей и формирование команд — это далеко не все, чем будет заниматься стартап-студия. Участники, которые будут в ней работать, получат определенный статус и доступ к сервисной поддержке в области финансов, юридических вопросов, а также регистрации объектов интеллектуальной собственности и центру прототипирования. Кроме того, мы будем оказывать помощь по привлечению инвестиций в проекты», — пояснил агентству директор бизнес-инкубатора вуза Глеб Садыков.

Он отметил, что еще одной функцией студии будет создание и расширение маркет-плейса бизнес-идей, которые на определенных условиях будут отдавать под перспективные проектные команды.

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