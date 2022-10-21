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В Томске законсервировали фонтан на площади Ленина

Город, Городское благоустройство, Томские новости, консерация законсервировали работы фонтаны благоустройство В Томске законсервировали фонтан на площади Ленина

Сегодня утром, 21 октября, в Томске были завершены работы по консервации фонтана на пл. Ленина, сообщают «Томскому Обзору» очевидцы.

Специалисты с помощью манипулятора накрыли чашу специальным колпаком.

Напомним, работы по консервации фонтанов в Томске стартовали в конце сентября. Специалисты очищали стены чаш, форсунки и насос от известкового налета, образовавшегося от воды, демонтировали оборудование, опустошали системы подачи воды.

Фото: Владимир Дударев

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