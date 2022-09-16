В конце сентября в Томске начнется консервация фонтанов

16 сентября 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин, из архива издания

В воскресенье, 25 сентября, в Томске начнется подготовка к консервации городского фонтана в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» очистят стены чаш, форсунки и насос от известкового налета, образовавшегося от воды, демонтируют оборудование, после чего произведут опустошение систем подачи воды с целью исключения размораживания труб.

Также в процессе консервации специалисты определяют перечень необходимого к ремонту или замене оборудования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».