18+
18+

В конце сентября в Томске начнется консервация фонтанов

Город, Городское благоустройство, Томские новости, консервация законсервировали город перестанут работать фонтаны В конце сентября в Томске начнется консервация фонтанов

В воскресенье, 25 сентября, в Томске начнется подготовка к консервации городского фонтана в Сквере студенческих отрядов на ул. Красноармейской.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты МКУ «Инженерная защита сооружений» очистят стены чаш, форсунки и насос от известкового налета, образовавшегося от воды, демонтируют оборудование, после чего произведут опустошение систем подачи воды с целью исключения размораживания труб.

Также в процессе консервации специалисты определяют перечень необходимого к ремонту или замене оборудования.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томской области в 10 раз увеличили выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны

30 августа 2022
Томские новости

Фонд развития территорий добился банкротства томского застройщика для восстановления прав дольщиков

26 августа 2022
Томские новости

Третий мост через реку Томь в Томске планируют построить до 2028 года

5 сентября 2022
Томские новости

В Томской области зарегистрировано 370 случаев заболевания коронавирусом

30 августа 2022
Томские новости

Врио губернатора представил контуры обновленной стратегии развития Томской области

30 августа 2022
Томские новости

Томская область в 2023г намерена начать строительство в Томске малого транспортного кольца за 5 млрд рублей

23 августа 2022
Томские новости

В Томской области женщина восемь раз ударила ножом кавалера за то, что он сделал ей предложение

19 августа 2022
Томские новости

Интерфакс: Томская область предупреждает о росте долговой нагрузки, Минфин проблем не видит

31 августа 2022
Томские новости

Томичка пожарила бананы и выиграла на международном кулинарном конкурсе путевку в Индию

9 сентября 2022