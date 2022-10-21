В Томске проходит Фестиваль восстановления наличников на доме по ул. Никитина, 15

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В Томске проходит Фестиваль восстановления наличников западного и южного фасада объекта деревянного зодчества по адресу ул. Никитина, 15. Принять участие в работах предлагается всем желающим.

По приглашению авторов проекта — Центра сохранения исторического наследия г. Томска — «Томский Обзор» побывал в мастерской.

«Мы проводили работы по восстановлению 10 наличников. Реставрация включает в себя шкуровку и зачистку, подготовку к грунтовке, восстановление резьбы и утраченных деталей, а также покраску в виде финального этапа. Работы проводятся прорабами Центра сохранения исторического наследия при активной поддержке ТГАСУ. На данный момент пять наличников уже сделаны и возвращены на дом, еще пять — в работе», — рассказала «Томскому Обзору» представитель Центра Анастасия Трофимова.

Предполагается, что работы будут продолжаться до 16 ноября. Кроме того, сейчас в Центре уже идет подбор дома для восстановления его наличников в следующем году.

Проект реализуется в рамках конкурса Департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска «Сохраним город вместе».

Фото: Серафима Кузина

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