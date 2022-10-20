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В Томске на сутки перекроют движение на участке пр. Ленина

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Завтра вечером, 21 октября, в Томске на сутки перекроют движение по пр. Ленина на участке от ул. Бердской до ул. Нижне-Луговой, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с аварийным ремонтом железнодорожного переезда. Во время его проведения, с 22.00 пятницы, 21 октября, до 22.00 субботы, 22 октября, движение транспорта на данном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Также в связи с проведением работ изменится схема движения городского общественного транспорта. В частности, будет закрыто движение троллейбуса №2. Кроме того, по измененной схеме будут двигаться автобусы маршрутов № 5,12,20, 32/118, 38 и 150.

Фото: rasptomsk.ru

Администрация Томска обращается к горожанам с просьбой учитывать информацию о перекрытии и заранее выбирать маршруты для движения.

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