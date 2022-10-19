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Проект «Дом за рубль» принес Томску 27 млн рублей

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Администрация Томска стала третьей во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» с проектом «Дом за рубль». За это полагается денежная премия в 27 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, награда получена в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

«Сегодня мы представляем наши муниципальные программы на различных федеральных конкурсах. Это позволит привлечь на наши проекты и программы дополнительное внебюджетное финансирование. Благо, у Томска достаточно много инициатив, которыми мы сегодня можем поделиться с соседними регионами», — отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Напомним, муниципальный проект «Дом за рубль» реализуется в Томске с 2016 года. Инвесторам предлагается в течение пяти лет восстановить за собственный счет старинные дома, находящиеся в аварийном состоянии, а взамен получить льготную арендную плату в размере 1 рубль в год. Объекты сдаются в аренду на 49 лет.

Всего в рамках проекта «Дом за рубль» инвесторам передано 32 объекта недвижимости (из них 26 объектов деревянного зодчества и 6 объектов культурного наследия). Введены в эксплуатацию 7 домов-памятников.

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