В Томске запускают проект по развитию экотроп имени Валентина Рудского

18 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Томский научный центр СО РАН запустил проект по развитию четырех экотроп в лесах вокруг Академгородка, носящих имя своего первопроходца Валентина Рудского. Об этом сообщает издание «Академический проспект».

Первая тропа пролегает от комплекса «Академия» возле трамплина до спуска к поселку Степановка. Вторая — пешеходно-велосипедная. Она проходит от футбольного поля спорткомплекса «Кибальчиш» до ул. Балтийской. Третья тропа является лыжно-пешеходной и располагается в лесу за ул. Вавилова. Четвертая проходит через родники — от заболоченных мест на ул. Вавилова до родника Ближнего.

«В рамках проекта предполагается, во-первых, обустройство и содержание экологических троп, в том числе дальнейшее благоустройство родников, отсыпка пешеходных дорожек древесной щепой и опилками, размещение скворечников и кормушек для птиц», — говорится в издании.

Также в планах ТНЦ СО РАН развитие информационной инфраструктуры экотроп. На них планируют установить стенды и таблички со схемами маршрутов и основными точками наблюдения. Специально для экотроп будут также разработаны «цифровые продукты со справочной информацией, навигацией по маршрутам, фотографиями и аудиофайлами».

Кроме того, по маршрутам предполагается водить экскурсии. ТНЦ СО РАН приглашает всех желающих принять участие в обсуждении и реализации проекта, отправив свои предложения и вопросы по адресу p.kaminskij@hq.tsc.ru.

Валентин Григорьевич Рудский (1926–2015 гг.) — известный томский учёный и краевед, один из старейших фенологов Сибири, педагог-новатор, ветеран Великой Отечественной войны. Член Русского Географического общества. Заслуженный учитель РСФСР (с 1974). До 1990 года, более 40 лет Рудский работал учителем географии и биологии в средних школах Каргаска и Томска, потом преподавал в ТГПИ. Организовал региональную фенологическую сеть в рамках Русского географического общества, руководил экспериментальными экологическими площадками в школах региона.

Педагогическую деятельность сочетал с методами краеведческого туризма для школьников. В 1970-е его «Кабинет географии, биологии и фенологии» был центром новейших автоматизированных и электронных образовательных технологий, механизированных систем представления географических карт. Уникальными являлись занятия по физической и экономической географии с использованием космоснимков, полученных Рудским из Отряда Космонавтов СССР. Его учебная программа стала базовой для обучения в школах Сибири и изучалась специалистами НИИ Минобразования СССР. «Заслуженныйучитель РСФСР» (1974).

С 1960-х Рудский вел активную общественную работу по сохранению в Томской области редких и исчезающих растений и цветов, внесённых в «Красную Книгу». В частности, он занимался спасением цветка Венерин башмачок (лат. Cypripedium calceolus) и знаменитых сибирских огоньков — цветок Купальница (лат. Trуllius, разг. Жарки). С 1980-х годов Рудский — ведущий фенологической программы на Томском региональном радио, с конца 2000-х — активный автор интернет-изданий, в том числе и «Томского Обзора». Вел обширную переписку с учениками, краеведами и фенологами со всего мира.

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