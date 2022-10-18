Томичей приглашают восстановить наличники дома по ул. Никитина, 15
С 18 по 20 октября томичи смогут принять участие в работах по восстановлению наличников здания по ул. Никитина, 15. Мероприятие проводится Центром сохранения исторического наследия (юридически оформившийся «Томск Сойер Фест — Томск») в рамках городского конкурса «Сохраним город вместе».
Как сообщают организаторы, всех желающих помочь проекту приглашают в мастерскую ТГАСУ. Здесь под кураторством специалистов волонтеры смогут обновить и покрасить старинные наличники. После чего их вернут на здание.
Волонтеров ждут в мастерской Томского государственного архитектурно-строительного университета с 15.00 до 18.00 по адресу: ул. Партизанская, 23а. Уточнить подробности можно в группе проекта ВКонтакте и у куратора в WhatsApp по номеру: +7-913-823-9605.
Основные работы по реставрации будут продолжаться до 16 ноября.
Здание по ул. Никитина, 15 построено в конце ХIХ — начале ХХ века в стиле эклектика. Дом имеет два этажа и каменный цоколь. Не относится к памятникам архитектуры.
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