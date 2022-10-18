Томский спортсмен стал третьим на чемпионате России по бодибилдингу

Томский Обзор / Фото: 18 октября 2022 // Фото: depms.ru

Томский атлет Юрий Борисевич привез бронзовую медаль Открытого чемпионата России по бодибилдингу, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир проходил в Москве и собрал участников из 60-и регионов России и стран ближнего зарубежья. Томскую область представляли 9 спортсменов. Все томичи прошли стадию полуфинальных отборов.

По итогам чемпионата Юрий Борисевич стал третьим в категории «Мужской фитнес». В топ-6 турнира также вошли Алина Иванцова (4-е место в «фитнес-бикини» среди юниорок свыше 166 см) и Елена Амбросимова (6-е место в «фитнес-бикини» до 160 см).

Отмечается, что турнир стал завершающим в осеннем сезоне для томских спортсменов. Следующий соревновательный сезон стартует весной 2023 года.

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