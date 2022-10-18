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Задержан гендиректор новосибирской структуры «Сибагро» — прокуратура

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Сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора новосибирского АО «Кудряшовское» (входит в «Сибагро») Владимира Гавриленко в рамках расследования уголовных дел по материалам прокуратуры, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на новосибирского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрия Цуканова.

По его словам, ведомство в мае 2022 года проводило проверку по факту гибели рыбы в реке Амба Колыванского района. Свои проверки проводил также Росприроднадзор, по их результатам прокуратура обратилась в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

«Были возбуждены два уголовных дела по нашим материалам по гибели рыбы, загрязнению водного объекта и по гибели лесных насаждений. По результатам расследования вчера был задержан директор предприятия», — пояснил Цуканов.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в рамках расследования этих уголовных дел в офисах предприятия проведены обыски.

Новосибирский свинокомплекс (АО «Кудряшовское») — крупнейшее предприятие по производству свинины в Новосибирской области. Мощности свинокомплекса включают в себя три свиноводческие фермы (одна в Криводановке и две в Колывани), собственный комбикормовый завод и растениеводческое подразделение.

«Сибагро» (ранее — «Сибирская аграрная группа») — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в Томске в 2000 году. Объединяет 14 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском, Центральном и Дальневосточном федеральном округах.

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