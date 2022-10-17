Более 6 000 сибирских кедров высадили волонтеры СИБУРа в окрестностях Томска

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

В минувшую субботу, 15 октября, в Томске прошла акция по высадке саженцев в рамках проекта «Формула леса» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Мероприятие проведено при поддержке Департамента лесного хозяйства Томской области и «Томсклесхоза».

Как сообщают организаторы, в акции приняли участие более 180 сотрудников СИБУРа и членов их семей, партнеров компании. Благодаря усилиям волонтеров недалеко от Томска были восставлены 2,5 гектара земель лесного фонда, на котором участники акции высадили более 6 000 саженцев сибирского кедра.

— В Томске акции по высадке саженцев с участников волонтеров СИБУРа, членов их семей, наших партнеров мы проводим с 2021 года. Очень приятно, что сотрудники «Томскнефтехима» активно поддерживают инициативу компании, приходят на акции с детьми, желающих внести свой вклад в лесовосстановление очень много. И это не случайно: высадка саженцев — это возможность позаботиться об окружающей среде, сделать доброе и полезное дело своими руками, — рассказал генеральный директор предприятия «Томскнефтехим» Владимир Плешков.

Бережное отношение к природе — приоритет Стратегии устойчивого развития СИБУРа, к 2025 году компания планирует высадить не менее 5 млн деревьев.

— География наших акций по высадке саженцев в рамках «Формулы хороших дел» постоянно расширяется. В этому году мы провели 5 акций в Томске, Тобольске и Красноярске, в общей сложности высадили более 30 000 саженцев, восстановили 8 гектаров леса. У сотрудников СИБУРа уже появилась хорошая традиция участвовать весной и осенью в экологических акциях, внутри компании появилось целое сообщество экоактивистов, — поделилась менеджер, руководитель программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» Елена Снежко.

Перед началом акции сотрудники «Томсклесхоза» провели для волонтеров мастер-класс и объяснили, как правильно обращаться с мечом Колесова (специальный инструмент для высадки саженцев) и не повредить при этом корневую систему саженцев.

— Лес — это наши легкие. Поэтому восстановление леса — это важная задача для человечества. Я всегда рада внести вклад в такое хорошее дело, ведь леса Сибири — это наше общее достояние. Поэтому, когда проводятся такие масштабные акции по высадке саженцев, всегда стараемся принять участие и не планировать другие дела на это время, — отметила лидер волонтерского движения СИБУРа в Томске, участница акции Лилия Даричева.

— Бережное отношение к природе важно для каждого ответственного человека, поэтому я не мог не принять участие в акции. Сегодня нам повезло с погодой, отлично работаем на свежем воздухе. Мы помогаем природе восстановиться и набраться сил, которые природа дает человеку в ответ, — подчеркнул Олег Кондратьев, эксперт Центра Инжиниринг ООО «НИОСТ», участник акции.

— В акции я участвую в первый раз, приехали вместе с родителями. Нравится, что нас здесь очень много и мы все помогаем лесу. Обязательно буду еще участвовать в таких событиях, — подытожил юный участник акции Александр Красников.

Особенностью акции стало участие преподавателей и учащихся томского Детского технопарка «Кванториум», которые высадили в рамках мероприятия более 1 000 собственноручно выращенных саженцев сибирского кедра.

— В нашем технопарке есть Биоквантум — специальный кружок, где дети занимаются биологией и генетикой. В прошлом году наши ребята приняли участие в первой акции СИБУРа «Томский лес», вдохновились и решили апробировать технологию высадки семян в специальной установке нашего Кванториума совместно с Томским сельскохозяйственным институтом и Томским политехническим университетом. Мы подали заявку на грант «Формулы хороших дел», СИБУР нас поддержал. Ребята в течение года экспериментировали, не все получалось, на практике прошли путь выращивания саженцев, и сегодня мы фактически высаживаем результаты этих экспериментов. Будем следить дальше за приживаемостью наших сибирских кедров, — рассказала Полина Мозгалева, директор томского Детского технопарка «Кванториум».

Фото: служба корпоративных коммуникаций ООО «Томскнефтехим»

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