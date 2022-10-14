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Томичей приглашают на открытую лекцию о происхождении человека

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Завтра, 15 октября, в Томске выступит известный российский антрополог и популяризатор науки Станислав Дробышевский. Ученый приехал в наш город впервые по приглашению Информационного центра по атомной энергии, сообщают организаторы.

Станислав Дробышевский расскажет о происхождении человека в рамках лекции «Кошки — мышки: кто нас создал и во что нам это обошлось». Слушатели узнают о том, как мы стали собой и при чем здесь ракоскорпионы, движения материков, динозавры, кошки и мышки.

«Происхождение человека — процесс экологически обусловленный. Каждый эволюционный шаг был одновременно случаен и не случаен. Влияние событий, мутаций и рекомбинаций на живых существ может казаться произвольным, но глобальное воздействие этих сил на организмы и взаимосвязи в экосистемах вполне закономерно», — говорится в сообщении.

Лекцию могут посетить все желающие по предварительной регистрации по ссылке. Мероприятие пройдет в 18.30 в Международном культурном центре Томского политеха: по адресу: ул. Усова, 13в.

Станислав Дробышевский — кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ, российский антрополог и популяризатор научного мировоззрения. Является научным редактором просветительского портала «Антропогенез.ру».

Мероприятие пройдет в рамках проекта сети ИЦАЭ «Энергия науки».

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