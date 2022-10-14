Томский ТЮЗ откроет новый театральный сезон «Скверным анекдотом»

14 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В следующую пятницу, 21 октября, Томский театр юного зрителя официально откроет 44 сезон новым спектаклем «Скверный анекдот» по мотивам рассказа Фёдора Достоевского.

Как уточняют в пресс-службе ТЮЗа, премьерные показы состоятся на сцене ДК Областного совета профсоюзов 21 и 22 октября. Спектакль выпустят режиссёр Анастасия Старцева, художник Анна Бубнова, хореограф Николай Реутов, художник по свету Павел Бабин и музыкальный руководитель Андрей Федоськин.

«В „Скверном анекдоте“ разухабистая Русь, свадьба и простой народ встречаются с человеком из „общества“, которому предстоит сделать выбор: принять их или признаться, что это невозможно. Гротескные персонажи в этой истории сменяют друг друга, подводя главного героя к откровению», — описывают постановку в пресс-службе.

В спектакле заняты заслуженная артистка России Ольга Рябова, Вячеслав Оствальд, Кирилл Фриц, Олег Стрелец, Алексей Мишагин, Ольга Райх, Елена Тарасова, Иван Абрамов, Тимофей Абаскалов, Екатерина Костина и другие.

В сообщении уточняется, что в день открытия нового театрального сезона перед премьерой зрителей ждёт поздравление от театра, поэтому на спектакль стоит прийти заранее. Сама премьера назначена на 19.00.

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