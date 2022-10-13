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Возглавлявший 10 лет Контрольно-счетную палату Томской области Алексей Пронькин ушел в отставку

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Председатель Контрольно-счетной палаты (КСП) Томской области Алексей Пронькин, руководивший этим госорганом с 2012 года, покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на и.о. председателя КСП Екатерину Василевскую.

«У Алексея Дмитриевича (Пронькина — прим.ред.) закончился срок полномочий, он вышел на пенсию. Ждем назначения Законодательной Думой Томской области нового руководителя», — сказала Василевская.

Пронькин закончил юридический факультет Томского госуниверситета, работал в органах региональной прокуратуры. В 2002 году был назначен на должность начальника управления министерства юстиции РФ по Томской области. В 2012 году Пронькин стал председателем региональной Контрольно-счетной палаты, в 2017 году срок его полномочий был продлен.

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