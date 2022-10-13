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Томичи смогут купить билеты в пригородные поезда в чат-боте

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Билеты в пригородные поезда, курсирующие в Томской и Кемеровской областях можно купить в чат-боте в Telegram с использованием системы быстрых платежей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Чтобы сделать это необходимо подписаться на чат-бот «АО Кузбасс-пригород», привязать номер телефона, выбрать станцию отправления/прибытия и оплату билета — на экране смартфона появится список банков, и подтвердить платеж через СБП.

Для оформления доступны билеты пассажирам платной категории, студентам и школьникам, на провоз негабаритной ручной клади, животных, велосипедов и крупной бытовой техники. Также через СБП можно купить билеты в пригородных железнодорожных кассах, отсканировав QR-код у билетного кассира.

В сообщении уточняется, что покупка билетов в пригородные поезда доступна за 10 суток до отправления поезда.

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