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В Томске откроется выставка живописи и графики, посвященная Горному Алтаю

Афиша Томска, Культура в Томске, Томские новости, ТГУ искусство картины смотреть пленэр куда сходить современное искусство томские художники В Томске откроется выставка живописи и графики, посвященная Горному Алтаю

В пятницу, 14 октября, в томской галерее «В Главном» стартует выставка живописи и графики «Созерцание. Горный Алтай». Томичи смогут увидеть работы преподавателей и студентов Института искусств и культуры Томского государственного университета.

Все произведения, вошедшие в экспозицию, были сделаны по итогам пленэра, который прошел летом 2022 года.

«Студенты ИИК вставали на рассвете, блуждали по лесам, взбирались по камням, ехали вброд поперёк рек и даже видели молнию, ударившую совсем близко. И, конечно, творили. Погода была щедра на разные состояния, а дни — на события, — говорится в сообщении. — Художники привезли с собой в Томск необъятные горные просторы, ледники, степи, утреннюю прохладу и обеденный зной. В себе и в своих работах».

В рамках экспозиции томичи смогут увидеть работы преподавателей ИИК Елены Протасовой, Ильи Яскевича, Татьяны Завьяловой и Анастасии Хартулярий. Также своё видение Алтая на выставке представят студенты кафедры изобразительного искусства Тамара Бархатова, Анастасия Бедарева, Евгения Белянина, Валерия Добчинская, Дарья Иванова и Марина Сантурова.

Зарегистрироваться на открытие выставки, а также на экскурсии, ближайшие из которых состоятся 21 и 28 октября в 18.30, можно на сайте. Экспозиция будет работать в галерее «В Главном» по адресу: пр. Ленина, 36.

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