Экспозиция музея Северска пополнится аудиоспектаклем о жизни строителей города

Томский Обзор / Фото: 12 октября 2022 // Фото: слушайсеверск.рф

Музей города Северска с 25 октября включит в свою экспозицию аудиоспектакль «Времена не выбирают», рассказывающий шесть историй реальных людей, участвующих в жизни ЗАТО в разные периоды.

Как отмечают организаторы проекта, в основе постановки эго-документы из коллекции учреждения, интервью жителей и участников проекта. В числе героев спектакля — жители деревень, воспитанники трудовой коммуны, когда-то жившие на месте будущего города, заключённые, занятые на стройке атомграда, комсомольцы и другие персонажи. Их истории связывает между собой рассказчики-проводники.

«Голосами участников проекта они расскажут о новой жизни, неустроенности, трудностях и мечтах», — говорится в описании проекта.

Так, первая история аудиоспектакля связана с возникновением переселенческой деревни Виленка. Её название, скорее всего, произошло от названия одной из западных российских губерний — Виленской, откуда были родом первые поселенцы на новом месте. В основе постановки — воспоминания потомков переселенцев, жителей Томска и Северска, собранные краеведами и сотрудниками музея, опубликованные на сайте проекта Томского областного краеведческого музея «Сибиряки вольные и невольные».

Вторая история относится к 1930-м годам. В это время на бывшие монастырские земли были привезены, собранные по всей стране беспризорники, с целью их социальной реабилитации. Молодёжная трудовая коммуна, получившая название «Чекист», позднее стала именоваться Исправительно-трудовой колонией №1 СИблага УИТЛиК НКВД СССР. Подробнее о ней можно почитать в нашем материале по ссылке.

Третья история основана на письмах Слеймана Мазитова. Она расскажет о жизни двух друзей, которые в годы Великой Отечественной войны чудом избежали смертной казни в Колпашевской тюрьме. Они работали на производстве корпусов мин на Харьковском Минном заводе боеприпасов НКВД, эвакуированном на территории близ Томска.

Четвёртая история — это «многоголосье» начала 1950-х, собранное из воспоминаний первых строителей (военных, заключенных, и их охранников, комсомольцев) и первых жителей города, сотрудниками музея в виде рукописных анкет.

Следующая история охватывает период конца 1950-х — начала 1960-х годов. Она создана на основе хранящегося в музее, рукописного производственного дневника «бригады участка маслёнок, борющейся за звание «Коммунистической». Сюжет строится на жизни и взаимоотношениях между участниками коллектива, где описываются рабочий процесс и бытовые сюжеты.

Шестая история — опубликованные воспоминания и мечты Женьки, мотоциклиста из Северска, об этом периоде жизни города, его семьи, истории мото-движения. События относятся к 1980-м годам.

В конце мероприятия слушателям предлагается поделиться своими впечатлениями, рассказать о том, как живётся сегодня в Северске. Свои воспоминания можно будет оставить будущим поколениям, записав их в бумажной книге отзывов или заполнив электронную форму.

Подробнее о аудиоспектакле читайте в нашем материале по ссылке.

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