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Томская сыроварня, победившая в конкурсе «Лучший сыр России», планирует утроить объем производства

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Томская ремесленная сыроварня «Вкус сыра», ставшая победителем конкурса «Лучший сыр России — 2022», планирует втрое расширить объем производства.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, сейчас ассортимент предприятия составляют более 40 сортов сыра: мягкие, полутвердые, твердые, с плесенью и из группы Паста Филата. Чтобы увеличить объемы производства руководство сыроварни намерено приобрести новое оборудование, которое позволит автоматизировать процесс.

Так, предприниматели планируют купить молоковоз, установить линию для сыров Паста Филата, блок резки, солильный бассейн, плавитель, модули для формирования сыров сулугуни и чечил и других. Сейчас во «Вкусе сыра» все производственные процессы производятся вручную.

В пресс-службе отмечают, что в прошлом году сыроварня получила областную субсидию в размере 1 млн рублей на развитие производства. В 2023 году руководство предприятия вновь планирует подать заявку на конкурс, чтобы за счет средств господдержки компенсировать часть затрат на новое оборудование.

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