В Томской области вдвое выросло количество подписок СберПрайм и СберПрайм+

С начала года в Томской области почти в два раза выросло количество подписок СберПрайм и Сберпрайм+, сообщает пресс-служба банка.

Согласно исследованию Frank RG «Сервисы подписок в России — 2022» подписка СберПрайм+ признана самой выгодной в стране. C 1 сентября Сбер улучшил условия подписок СберПрайм и СберПрайм+ для пользователей. Теперь в подписке повышается процент начисления бонусов СберСпасибо в категории АЗС до 10%, скидка 25% в медицинском онлайн-сервисе СберЗдоровье на консультации с врачами, а также скидка 25% на любые анализы в лабораториях Инвитро.

Бонусами СберСпасибо можно оплатить до 99% стоимости заказа в СберМаркете, СберМегаМаркете, а также у партнёров программы лояльности в супермаркетах, кафе и ресторанах, аптеках кинотеатрах.

В СберПрайм+ по сравнению с прежней версией подписки скидки и спецпредложения действуют не только на нефинансовые сервисы, но и на классические банковские услуги. Она включает в себя СберКарту Прайм с повышенными бонусами от СберСпасибо, снятием наличных без комиссии в банкоматах, безлимитными бесплатными переводами по всей стране и выгодным курсом обмена валют, возможность оформить СберВклад Прайм с повышенной процентной ставкой, а кредит на любые цели со сниженной ставкой для годовых подписчиков.

Купить подписки можно и в приложении СберБанк Онлайн. Зайти в сервисы Сбера, на которые распространяется подписка, можно по-своему Сбер ID (он есть у каждого клиента Сбера и привязан к его номеру телефона). Все условия подписки автоматически применятся, как только клиент перейдёт в сервис по Сбер ID.

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