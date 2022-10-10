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В Томске во второй раз прошел фест Garazhka

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В минувшие выходные, 8 и 9 октября, в Томске во второй раз прошел фестиваль осознанного потребления Garazhka.

На этот раз на площадке мероприятия работали 7 тематических зон. Здесь все желающие могли приобрести брендовые и винтажные вещи, продукцию локальных и новосибирских брендов, в том числе книги и открытки издательства «Макушин Медиа».

Также на фестивале работали зоны бесплатного обмена вещами, уроков рисования, сортировки отходов и быстрых свадеб. Новшеством второй «гаражки» стала зона 18+, которая в родном для мероприятия Новосибирске стала очень популярной.

По словам организаторов, второй фестиваль в Томске собрал больше людей, чем первый. Следующая Garazhka пройдет в нашем городе в ноябре.

Фото: Серафима Кузина

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