Благодаря волонтерам «Газпромнефть-Востока» в прогимназии «Кристина» появился ботанический сад в миниатюре

10 октября 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Во дворе томской прогимназии «Кристина» появился уголок первозданной природы. Здесь высажены кустарники и растения из числа типичных представителей флоры региона. Рядом с каждым установлена табличка с названием и описанием.

В создании этого мини ботанического сада участвовали волонтеры «Газпромнефть-Востока», школьники и преподаватели прогимназии, а также представители «Облкомприроды» и добровольного движения «Общий дом». Проект реализован при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Цель инициативы «Зеленый дворик» – не только благоустройство пришкольной территории, но и экологическое просвещение учеников начальных классов. Благодаря совместной работе волонтеров и школьников новые растения появились не только во дворе, но и в учебных классах прогимназии. Также для ребят организовали экоквест.

Выполняя задания квеста, школьники научились правильно ухаживать за комнатными растениями, освоили навыки их разведения и защиты от болезней. И теперь с легкостью могут ответить на вопросы, почему, например, алоэ или толстянку важно высаживать ближе к солнцу, а обыкновенный плющ – обильно поливать.

Елена Севостьянова, директор прогимназии «Кристина»:

«Участие в проекте «Зеленый дворик» позволило нам не только благоустроить прилегающую к школе территорию, но и показать нашим ребятам, как нужно работать в команде. Они научились распределять обязанности, договариваться между собой, работать в группах, оценивать результат».

Анна Габитова, главный специалист по лицензированию «Газпромнефть-Востока», руководитель проекта «Зелёный дворик»:

«Это – мой первый волонтерский проект, и я благодарна коллегам, поверившим в мою идею. Всегда приятно ощущать поддержку и искреннюю заинтересованность со стороны тех, кто разделяет твои ценности. Экология сегодня – одна из важнейших тем, от которой зависит наше будущее. Поэтому мы были очень рады видеть, с каким энтузиазмом ребята из прогимназии работали вместе с нами – высаживали и поливали кусты, благоустраивали территорию зеленой зоны».

«Родные города» – программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, экологии, образования, спорта и развития креативных индустрий.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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