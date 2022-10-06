В Томске сносят незаконные объекты
В Кировском районе Томска сносят торговые павильоны, сараи и другие незаконно установленные объекты, сообщает пресс-служба мэрии.
На этой неделе были убраны ларьки на ул. Мокрушина, 1а и ул. Гагарина, 43б в Лоскутово. Павильоны были размещены без разрешительных документов или с истекшими договорами.
Кроме того, в с. Тимирязевском на пер. Дальнем, 31 демонтировали самовольно установленный шлагбаум.
«Администрация получала множество обращений от горожан по затрудненности проезда в связи с установкой преграды. Поскольку такие незаконные объекты мешают свободному движению как жителей, так и социальных служб, то они должны быть демонтированы», — говорится в сообщении.
Всего с начала года администрация Кировского района демонтировала более 200 незаконных объектов.
Фото: пресс-служба мэрии
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