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Томичей приглашают послушать оптимистичные стихи от Господина Литвиновича

Культура в Томске, Отдых, Томские новости, стихи чтение чтецы Томичей приглашают послушать оптимистичные стихи от Господина Литвиновича

В томском лофт-клубе «Мезонин» 18 октября пройдет квартирник известного чтеца Господина Литвиновича. Организаторы обещают гостям оптимистичные стихи.

«Лицом к лицу с Сергеем, и тема располагает к отдыху. Вечер обещает быть прекрасным!», — говорится в сообщении.

Квартирник пройдет в «Мезонине» по адресу пр. Ленина, 73. Стоимость билетов от 1 800 рублей. Приобрести их можно здесь.

Сергей Литвинович — известный чтец. Популярность ему принесло исполнение стихотворения Татьяны Мориной «Ты — море». Подробнее о Господине Литвиновиче можно узнать в нашем материале.

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