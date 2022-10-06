В томском Ботсаду стартует фестиваль хризантем

Томский Обзор / Фото: 6 октября 2022 // Фото: СибБС ТГУ

В ближайшие выходные, 8 и 9 октября, в Сибирском ботаническом саду Томского государственного университета начнется фестиваль хризантем. Его посетители смогут увидеть 30 сортов этих цветов.

Как сообщает пресс-служба ТГУ, среди представленных в экспозиции цветы «Барби», «Варьете», «Вологодское Кружево», «Горицвет», «Жар-Птица», «Кавказская Пленница», «Каштанка», «Серафима», «Сонячна Корона» и многие другие.

«Весной 2022 года Дмитрий Кулятов, выпускник Биологического института ТГУ, подарил ботаническому саду 111 сортов хризантем из своей личной коллекции, за что сад выражает ему огромную благодарность, — говорит директор СибБС ТГУ Михаил Ямбуров. — Название растения „хризантема“ в дословном переводе означает „золотой цветок“, что объясняется желтой окраской соцветий природных форм некоторых видов».

Посмотреть на хризантемы томичи смогут до середины ноября на самостоятельных экскурсиях в оранжереях СибБС, которые проводятся без предварительной записи по субботам и воскресеньям с 10:00 до 17:00.

Стоимость билетов: взрослый — 300 рублей, льготный — 200 рублей. Фото: СибБС ТГУ

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