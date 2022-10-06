Возраст не помеха: томские пенсионеры осваивают компьютер с «Азбукой интернета» от «Ростелекома»

6 октября 2022 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» передал 30 комплектов учебных пособий «Азбука интернета» областному совету ветеранов Томской области и поздравил пенсионеров с Международным днем пожилого человека. Пособие разработано специалистами компании совместно с Пенсионным фондом России и предназначено для обучения компьютерной грамотности людей старшего поколения.

Учебник издан в удобном формате, хорошо проиллюстрирован и написан простым языком. Программа подготовлена опытными педагогами, психологами-геронтологами и ИТ-специалистами. Книга помогает новичкам освоить компьютер и интернет, познакомиться с полезными приложениями, а также научиться пользоваться государственными электронными услугами. Пособие подходит для самостоятельного изучения материала или повторения уже полученных знаний.

«Цифровые технологии и сервисы представляют много новых возможностей и помогают сделать нашу жизнь комфортнее. “Азбука интернета” как раз и разработана для людей старшего поколения, чтобы они смогли пользоваться смартфонами, порталом госуслуг, социальными сервисами, общаться онлайн и быть на связи с близкими. Мы ежегодно передаем печатную версию учебника в общественные организации Томской области и помогаем координаторам в обучении пенсионеров», — поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

Авторы проекта регулярно дополняют базовый курс новыми модулями и актуальной информацией. Так, сайт недавно пополнился еще двумя разделами: «Онлайн-сервисы государственных органов власти и ведомств» и «Основы работы на смартфоне».

«Многие наши пенсионеры прошли первичное обучение компьютерной грамотности и пользуются полученными знаниями. Большинство из них продолжают совершенствовать свои навыки и осваивать новые модули на портале. Но потребность в обучении людей старшего поколения остается еще высокой, особенно это востребовано в сельских и отдаленных районах. Для них печатное издание, на первых порах наиболее удобно в использовании. Спасибо “Ростелекому” за очередной нужный подарок», — поделилась Светлана Буланова, заместитель председателя областного совета ветеранов.

Узнать больше о проекте и проводимых конкурсах, а также познакомиться со всеми материалами учебного пособия в электронном виде можно на сайте www.azbukainterneta.ru.

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