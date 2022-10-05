Более 350 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области
5 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: engin akyurt on Unsplash
За прошедшие сутки в Томской области зарегистрирован 351 случай заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
Контрольные тесты подтвердили выздоровление 491 человека. 37 заболевших госпитализированы.
С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 152142 случаев заболевания коронавирусом. 148507 заболевших выздоровели. 904 скончались.
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