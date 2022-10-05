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В Томске во второй раз пройдет Garazhka

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В выходные, 8 и 9 октября, в Томске пройдет второй фестиваль осознанного потребления Garazhka. Первое подобное мероприятие в нашем городе состоялось в конце августа и собрало около 2500 гостей за 2 дня.

Как сообщают организаторы, в рамках фестиваля на этот раз будут работать семь тематических зон:

Кроме того, на второй «Гаражке» можно будет увидеть «что-то необычное, возможно, запретное и щепетильное».

«Мы уже говорили, но повторим ещё раз, Garazhka — за любое проявление любви, вот прям со всех сторон! И на октябрьском фесте вы сможете увидеть товары для здоровья и удовольствия, а также получить консультацию и задать любой интересующий вопрос партнеру зоны Vanilla Secrets», — говорится в сообщении.

Мероприятие будет работать с 12.00 до 20.00 в торговом центре «Гостиный двор» по адресу: пр. Ленина, 1.

Как прошел первый фестиваль Garazhka в Томске читайте по ссылке.

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