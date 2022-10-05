В Томске на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

5 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сегодня вечером, 5 октября, в Томске будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты, продлится с 22.00 среды до 22.00 четверга, 6 октября.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдется в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».