18+
18+

В Томске на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

Дороги, Томские новости, Коммунальный мост большегрузы ограничение ремонт восстановление инфраструктура дороги В Томске на сутки ограничат движение большегрузов по Коммунальному мосту

Сегодня вечером, 5 октября, в Томске будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение, связанное с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты, продлится с 22.00 среды до 22.00 четверга, 6 октября.

Напомним, ремонт Коммунального моста через Томь ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» и обойдется в 1,2 млрд рублей. Подрядчику — иркутской компании «Пик» — предстоит выполнить ремонт опор моста, заменить дорожную «одежду», включая железобетонный защитный слой, гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, осуществить ремонт дефектных участков железобетонных плит, заменить барьерные и перильные ограждения, переустроить опоры освещения и инженерные коммуникации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В субботу в Томском районе высадят 15 тыс. сосен

12 сентября 2022
Томские новости

В конце сентября жителей 4 улиц Октябрьского района Томска ожидает отключение воды

12 сентября 2022
Томские новости

Опорную плиту для реактора БРЕСТ-300 успешно доставили на стройплощадку

21 сентября 2022
Томские новости

Губернатор Томской области оставил почти всех прежних замов

26 сентября 2022
Томские новости

ТГУ поможет восполнить дефицит веществ для российской косметики

16 сентября 2022
Томские новости

Детям из семей мобилизованных томичей выделят места в детсадах вне очереди

27 сентября 2022
Томские новости

В томском микрорайоне Спичфабрика обустроили Музыкальный сквер

1 октября 2022
Томские новости

В случае ЧС в Томске будут бить в набат шесть храмов

16 сентября 2022
Томские новости

Томский политех намерен нарастить мощность исследовательского реактора до 10 МВт

5 сентября 2022