Томичей приглашают на читку пьесы, посвященной детству и лету

5 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организатором

В понедельник, 10 октября, в гастробаре The Burgerlab пройдет читка пьес театрального критика и руководителя литературно-драматургической части Томского театра юного зрителя Марии Симоновой. Тексты представят известные актеры томских театров, сообщают организаторы.

Зрителям представят два произведения Марии: «Лету-1991» — очень короткую монопьесу о лете, детстве и времени перемен, а также «Ученицу» — историю о любви и возможности счастья вопреки эпохам и обстоятельствам. Читать их будут актеры Евгений Казаков, Екатерина Мельдер, Юрий Орлов, Наталья Гитлиц, Данила Дейкун и Христина Данилова.

Прошлой осень пьеса Марии Симоновой «Через семь ступенек» попала в тройку лучших на Международном драматургическом конкурсе «Исходное событие XXI век». Это вдохновило автора на создание нескольких новых произведений.

— Я всегда мечтала писать пьесы, но обычно на это не хватало времени и сил, — рассказала «Томскому Обзору» Мария. — Благодаря стипендии для талантливых молодых авторов литературных и музыкальных произведений Союза театральных деятелей России у меня есть возможность организовать их читки. Участвовать в мероприятии будут артисты трех томских театров — ТЮЗа, драмы и «Скомороха». Я пригласила тех, с кем очень хотелось поработать и для кого в этих пьесах видела роли. Очень благодарна им, что согласились на эту задумку!

Читка пройдет по адресу: ул. Розы Люксембург, 16. Посещение мероприятия бесплатное по предварительной записи по WhatsApp: +7-905-991-0583. Подробности можно узнать в группе мероприятия ВКонтакте.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».