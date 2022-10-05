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Автору книги про события 1905 года в Томске подарили письмо очевидца погрома

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Накануне, 4 октября, в томской библиотеке «Сибирская» прошла встреча читателей с писателем, журналистом и историком, автором романа «Погром» Сергеем Мальцевым. После мероприятия создатель книги получил неожиданный подарок, напрямую связанный с содержанием произведения.

Презентовать «Погром» и пообщаться с читателями Сергея Мальцева пригласила депутат по Советскому округу Томска и друг библиотеки Галина Немцева. По словам организаторов, встреча собрала полный зал. В её рамках Сергей Мальцев рассказал о том, как Томск пришел к эпохе своего расцвета — началу 20 века, а так же о том, как создавался роман.

Встреча с писателем в библиотеке
Фото: Галина Немцева

«Томский писатель, лауреат „Большой книги“ Владимир Костин подарил мне письмо, написанное в 1905 году. В нем томич Ульянов пишет своему брату священнику, отцу Александру в Нижегородскую губернию о томском погроме», — рассказал «Томскому Обзору» Сергей Мальцев.

Письмо 1905 года о томском погроме
Фото: Сергей Мальцев

Напомним, роман «Погром», посвященный трагическим событиям 1905 года в Томске, вышел весной этого года в независимом издательстве «Макушин Медиа». Погром, случившийся тогда в университетском городе, стал одним из самых жестоких в череде подобных событий, охвативших Российскую империю.

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